Vidal: “Ho imparato a ignorare chi non crede in me. Nuova sfida, forza Inter”

Le parole del centrocampista cileno all'ambiente nerazzurro attraverso l'ultimo post Twitter

Il rendimento della scorsa stagione è stato al di sotto delle aspettative, ma Arturo Vidal non si è di certo arreso. Il cileno si è convinto a rimanere all'Inter per scrollarsi di dosso le critiche e dimostrare di essere ancora all'altezza. Su Twitter ha mandato un chiaro messaggio ai tifosi nerazzurri: "Non sono nato pronto, mi sono dovuto preparare. Ho dovuto affrontare momenti difficili, superare ostacoli e imparare a ignorare quelli che non hanno creduto in me. E' tempo di intraprendere una nuova sfida. Nuovo inizio".