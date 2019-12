Vidal, l’Inter chiede una presa di posizione netta: l’agente è a Barcellona, ore decisive

Ore decisive per il futuro di Arturo Vidal: il centrocampista cileno ha più volte manifestato la sua voglia di sentirsi protagonista, e l’Inter ha da tempo mandato segnali. Per il Corriere dello Sport, prima di affondare il colpo con i catalani, la dirigenza nerazzurra ha chiesto al giocatore di prendere una posizione netta e definitiva sulle sue intezioni future.

“Presa una volta per tutte una decisione – forse è già stata presa – tocca vedersi con il Barça e parlare schiettamente. E anche in questo caso l’incontro è imminente, sempre che non sia già avvenuto in queste ultimissime ore.

Felicevich, che tra l’altro cura gli interessi di Alexis Sanchez e dell’altro cileno, Gary Medel, anche lui con un passato in nerazzurro, è in costante contatto con Piero Ausilio e Giuseppe Marotta, che gli chiedono di ottenere da Vidal una presa di posizione definitiva. La volontà del giocatore, infatti, sarà determinante per l’esito finale dell’operazione“.

IL PRECEDENTE

“Ci sarebbero già stati diversi approcci col Barça da parte dell’Inter, che sta provando la strada del prestito con l’opzione d’acquisto. I blaugrana, da parte loro, ricordano l’infelice esito dell’operazione Rafinha, tornato al mittente dopo sei mesi in nerazzurro, e accetterebbero solo la cessione definitiva o il prestito con obbligo. Prima di tutto questo, però, bisogna ottenere il sì di Re Arturo“.