Inter, Vidal ad Appiano: obiettivo Fiorentina. Conte ha un jolly importante e nel 3-4-1-2…

Un obiettivo di mercato rincorso a lungo e che alla fine si è concretizzato: Arturo Vidal è un nuovo giocatore dell’Inter. Subito dopo l’ufficialità, il centrocampista cileno si è presentato ad Appiano Gentile per cominciare a lavorare con la squadra, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l’obiettivo è quello di essere pronto a scendere in campo già sabato contro la Fiorentina.

Con Vidal adesso Antonio Conte ha tante opzione in mediana: “La presenza del suo pupillo gli permetterà di poter cambiare anche a gara in corsa il sistema di gioco: Vidal è una mezzala esplosa proprio nel 3-5-2 di Conte, ma può agire da trequartista di pressione e inserimenti in caso di conferma del 3-4-1-2, ma anche da mediano nei due centrali davanti alla difesa, a protezione di Eriksen o Sensi. Insomma, un jolly tattico oltre che un’iniezione di leadership e personalità nello spogliatoio. Proprio quello che Conte cercava per puntare ad essere protagonista con la sua Inter”.

(Gazzetta dello Sport)