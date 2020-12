Inter, brutte notizie da Vidal. Il cileno salta l’allenamento, Conte dovrà fare a meno di lui

In vista della sfida di mercoledì contro lo Shakhtar, il tecnico dei nerazzurri Conte riceve brutte notizie da Arturo Vidal. Il cileno uscito con qualche acciacco dalla sfida col Bologna, oggi non è sceso in campo per l’allenamento ad Appiano Gentile. Quasi certamente dovrà saltare la delicatissima sfida contro lo Shakhtar in Champions League.

“Oggi ad Appiano Gentile è stato visitato dallo staff medico ed entro domani sosterrà un esame strumentale, ma le sensazioni, almeno in vista della sfida contro gli ucraini, non sono positive. Rischiarlo non avrebbe senso. Sia perché non è al meglio sia perché sarebbe concreta la possibilità di perderlo per un periodo più lungo di tempo. Più concreta, dunque, sembra la possibilità che non giochi in Champions in modo da averlo a disposizione per il campionato prima della fine del 2020″, spiega il Corriere dello Sport.