Inter, c’è Vidal: stasera sbarca a Milano e domani visite mediche. Ecco cosa gli chiederà Conte

Antonio Conte ha finalmente il suo guerriero. Dopo una lunga attesa, stasera sbarcherà a Milano Arturo Vidal. Per il centrocampista cileno è pronto un biennale da 6 milioni con opzione sul terzo. “Domani sarà comunque il giorno delle visite, della firma e dell’ingresso solenne in gruppo. Del resto, l’accordo con l’Inter era già da tempo sigillato in un cassetto: è servito un piccolo bonus per il Barcellona, mentre per il cileno un biennale con opzione sul terzo anno a sei milioni netti“, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

“Ad Arturo il tecnico chiede da subito presenza fisica tra mediana e trequarti, gol, carisma e abitudine alla vittoria: tutte doti della casa. Il generale e il suo soldato preferito ricorderanno di certo quegli anni ruggenti a Torino: dal 2011 al 2014, con Conte in panchina, Vidal è stato il centrocampista della Serie A ad aver segnato più gol in tutte le competizioni. Quaranta, una vertigine. Da solo creò 207 occasioni da gol: uno solo gli stava davanti e ora fa l’allenatore a Torino. Vidal atterra oggi per battere per battere proprio lui, il vecchio amico Andrea Pirlo“.

(Gazzetta dello Sport)