Barcellona, Planes: “Vidal? Trattativa in fase avanzata, lo ringrazio per questi due anni”

Ramon Planes, segretario tecnico del Barcellona, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Miralem Pjanic ha parlato del futuro di Arturo Vidal, confermando di fatto la sua prossima cessione, direzione Inter: “La trattativa per la cessione di Arturo Vidal è in una fase avanzata. Voglio ringraziarlo per quello che ci ha dato in questi due anni. È un giocatore con un grande cuore. L’operazione non è ancora chiusa e non posso confermare alcuna cifra. Poi è ovvio che in questo mercato ci sono molte restrizioni e pochi movimenti, dobbiamo rimanere tranquilli e coscienti di ciò che vogliamo. Abbiamo ben chiari i profili dei giocatori che cerchiamo, ci vuole pazienza“.