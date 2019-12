Vidal, l’Inter decisa ad andare fino in fondo. Zhang va oltre il prestito, ma il Barça non molla

Continua, senza sosta, la trattativa dell’Inter per arrivare ad Arturo Vidal. Il centrocampista del Barcellona è il rinforzo scelto da Conte e dal club per il centrocampi nerazzurro e la trattativa con il club blaugrana va avanti.

“L’Inter è decisa ad andare fino in fondo con il Barcellona, concentrando tutti gli sforzi sul cileno. E pian piano sta cadendo anche il paletto della formula, che fin qui ha bloccato qualsiasi stato d’avanzamento. Magari è anche per questo che Vidal, appena sbarcato in Cile per la vacanze di Natale, ha raccontato ai media locali: «L’addio al Barcellona? Non mi preoccupo di questo, men che meno ora che sono in vacanza. Di queste cose si occupa il mio agente. Io sono super tranquillo e felice al Barcellona, poi al mio rientro (il 2 gennaio, ndr) si vedrà e prenderò una decisione». Parole criptiche, ma fino a un certo punto. Quel «sono felice» al Barça è in parte una dichiarazione ovvia – cos’altro avrebbe dovuto dire? –, in parte racconta comunque una verità. Vidal sa di essere stimato dalla dirigenza, sa che i senatori spingono per la sua permanenza. E, di più, il Barcellona può regalargli l’obiettivo della Champions League, che non ha mai vinto in carriera. Ecco perché il centrocampista si trova di fronte alla decisione più difficile: restare in Catalogna o scegliere di dire sì alla corte di Conte e con lui anche a Marotta, con il quale ha avuto modo di parlare nella pancia di San Siro la notte dell’eliminazione nerazzurra”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“In questo panorama, l’Inter sa che la trattativa sarà lunga. Ma ormai s’è rassegnata all’idea di dover intavolare una trattativa onerosa: se il Barcellona non scende sotto i 20 milioni – Vidal è pur sempre il quarto marcatore della rosa dopo i tre fenomeni Messi, Suarez e Griezmann –, l’Inter deve impostare una trattativa con l’obbligo di riscatto per riuscire ad andare a dama”, rivela il quotidiano.