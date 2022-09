Viktoria Plzen-Inter, le formazioni UFFICIALI: torna Onana, esordio per Acerbi

Il margine d'errore è già ridotto al minimo. L'Inter torna in campo per il secondo impegno di Champions League e per continuare a sognare servirà nient'altro che una vittoria. Nel girone ostico con Bayern e Barcellona, in casa del Viktoria Plzen servirà una prova di forza da parte della squadra di Simone Inzaghi, in campo dalle 18.45. Ci sono alcune novità in campo rispetto alle ultime partite: dall'esordio dal primo minuto di Acerbi, alla chance per Onana, fino al turno di riposo per Lautaro Martinez.