Inter e Milan, ultimo turno domenica? Concerto in Duomo, il Viminale chiede il posticipo

Inter e Milan dovranno giocare in contemporanea, ma c'è un problema a Milano: il 21 maggio in Duomo ci sarà il concerto di Radio Italia Live

Inter e Milan si stanno contendendo lo scudetto giornata dopo giornata. Probabile che l'assegnazione del titolo sia in bilico fino all'ultimo turno che ancora non sia sa quando verrà giocato. Inter e Milan dovranno giocare in contemporanea, ma c'è un problema a Milano: il 21 maggio in Duomo ci sarà il concerto di Radio Italia Live per cui il Viminale ha chiesto che le due partite vengano giocate di domenica per questioni di ordine pubblico.