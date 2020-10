Inter, non arrivano buone notizie da Young: l’inglese ancora positivo al Covid

“Ancora positivo il tampone di Ashley Young. L’11 ottobre era stato il sesto calciatore dell’Inter a risultare positivo al Covid-19, dopo Bastoni, Skriniar, Gagliardini, Nainggolan e Radu. Oggi, il tampone dell’esterno inglese, che aveva accusato un lieve raffreddore, non si è ancora negativizzato”.

Così la Gazzetta dello Sport sull’esito del tampone dell’esterno inglese. Young, quindi, non tornerà in tempi brevi a disposizione di Antonio Conte. Come lui, anche i tamponi di Gagliardini e Radu erano risultati ancora positivi al Covid. Recuperati, per ora, solo Nainggolan e Bastoni.