Young: “Accolto alla grande, sappiamo cosa dobbiamo fare. Shakhtar? Noi siamo l’Inter”

Sicuramente una delle sorprese di maggior consistenza di questo 2020. Ashley Young, esterno sinistro arrivato nel mercato di riparazione dal Manchester United, racconta questa sua prima parentesi di nerazzurro ai microfoni di InterTv. Queste le parole dell’inglese: “Siamo pronti per la partita, ci stiamo preparando nella maniera giusta, siamo contenti e impazienti di scendere in campo. Il mio inserimento? Penso sia semplicemente la mia natura il modo in cui sono fatto, hanno visto che lavoro sodo che volevo fare bene sono stato accolto in questo gruppo nel migliore dei modi e voglio ripagare questa fiducia sul campo”.

INSERIMENTO – “Penso di aver fatto quello che mi ha chiesto il mister, e spero di continuare, ha una mentalità vincente, come i miei compagni, il calcio è un gioco di squadra e tutti si devono far trovare pronti. Fatichiamo durante gli allenamenti ed è quello he si deve fare”

ITALIA – “Cosa mi piace di più dell’Italia? Il tempo. Vengo da Machester, dove piove sempre, a Milano è il tempo è bello, la gente ti accoglie bene, tutti sono stati fantastici. Milano è incredibile l’ho detto da quando ho firmato il mio contratto, quello che voglio fare è andare in campo e far vedere cosa so fare. Penso di aver fatto bene fino ad ora, si ancora altre gare, sarebbe bello vincere”

SHAKHTAR – “è una squadra che scende in campo per segnare e giocare, noi siamo l’Inter non possiamo concentrarci troppo su di loro, dovremo fare una buona gara e sono fiducioso del fatto che tutti vogliono questo”

RIPOSO – “Avere la possibilità di riposarci è stato importante, siamo felici rilassati e sorridenti ma sappiamo tutti cosa dobbiamo fare, vincere la partita e andare in finale. Abbiamo tutti gran voglia di scendere in campo. Queste sono le quattro finaliste e sono le migliori per quello sono in semifinale, ora dobbiamo battere lo Shakhtar”