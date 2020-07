Young: “Inter ancora in corsa per scudetto e EL. Voglio un trofeo. Le qualità di Conte…”

Nella gara contro il Brescia ha anche segnato. Ashley Young ha parlato a Skysport prima della partita contro il Bologna che si giocherà domenica pomeriggio. Queste le parole del giocatore nerazzurro: «La Serie A è un campionato più tattico rispetto alla Premier. C’è tanta competizione, è un torneo fantastico. la seguivo da anni e quando c’è stata l’opportunità di venire all’Inter allora ho risposto: dove devo firmare? Non vedevo l’ora di allenarmi e giocare perché proprio come ho detto è un campionato fantastico che speriamo di concludere con un trofeo».

VINCERE – Il calciatore ha anche parlato di obiettivi per il presente e per il futuro: «L’anno prossimo è il futuro e io voglio vincere adesso, ho l’ambizione di vincere trofei e se possiamo riuscirci ora è meglio. Questo è il nostro obiettivo. Siamo in corsa per scudetto ed Europa League e abbiamo possibilità di vincere almeno un trofeo. Sono convinto che questa squadra possa ancora conquistare entrambi i trofei. Certo che credo che abbiamo l’opportunità di vincere l’EL, siamo una squadra forte, con giocatori fantastici, tutti pronti a dare il massimo. Ci stimoliamo in allenamento ma siamo uniti anche fuori dal campo. Portiamo quindi questa carica positiva anche dentro alle partite. Questo alza le probabilità di vincere e quando inizierà l’EL sono sicuro che giocheremo per vincerla».

CONTE – «Credo che la sua migliore qualità sia la passione per il calcio. È fantastica, lo vedete a bordocampo. E un’altra qualità è la mentalità vincente che ha dimostrato in tutta la carriera, la trasmette ad ogni calciatore e allo staff, trasmette la sua passione, la sua voglia di vincere, di scendere in campo per la vittoria», ha concluso.

(Fonte: Skysport)