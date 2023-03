Zanetti: “Battere lo Spezia per arrivare al top col Porto. Ambiente caldo, serve grande Inter”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato dei prossimi impegni della squadra di Inzaghi: dalla trasferta a La Spezia al ritorno degli ottavi in Portogallo in casa del Porto:

Il Milan giocherà col Tottenham,, cosa ti aspetti e che messaggio mandi a Conte?

"Mi aspetto una partita da Champions con due grandi squadre. Non sarà semplice per entrambe, il Milan ha un vantaggio ma in Inghilterra non sarà semplice".