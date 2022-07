Zanetti: “Dybala? Ora siamo completi. Ma non è detto che non possa cambiare…”

Il vice presidente dell'Inter, in Argentina per la presentazione di un vino, ha parlato dell'interesse per l'ex attaccante della Juventus

Javier Zanetti, nel corso della presentazione del suo nuovo vino Malbec tenutasi nell'azienda vinicola di Humberto Canale a Buenos Aires, è stato intercettato dai microfoni di Bola VIP. Tra le domande, non poteva mancare quella sul futuro di Paulo Dybala, da tempo accostato all'Inter: "Dybala? Come ha detto il nostro amministratore delegato, è sempre un'opportunità, perché è un giocatore libero. Però noi abbiamo Lautaro, Lukaku, Correa, Dzeko, Sanchez, abbiamo iniziato il precampionato con questi giocatori. Questo non vuol dire che le cose non possano cambiare, ma in questo momento stiamo bene così".