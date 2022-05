Zanetti: “Vogliamo ancora grande Inter. Perisic? Ora dipende da lui. Dybala un grandissimo”

Le dichiarazioni del vicepresidente nerazzurro sulla stagione dell'Inter

Al termine dell’Integration Heroes Match, il match benefico organizzato da Samuel Eto’o, Javier Zanetti ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Ci siamo divertiti, bello ritrovarsi tra amici soprattutto per una buona causa. Scudetto? Abbiamo dato tutto, è stata una stagione positiva vincendo la Supercoppa e la Coppa Italia, arrivando fino in fondo in campionato, ricordiamoci che siamo stati campioni d'Italia l'anno scorso. Veniamo da tre anni dove si sta facendo un grande lavoro con grande continuità e vogliamo continuare".