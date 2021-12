Zanetti: “Alvarez, solo voci. Lautaro è molto felice qui. Messi-Inter…”

Le dichiarazioni del vice presidente dell'Inter, Javier Zanetti, sul lavoro del club nerazzurro e alcune suggestioni di mercato

Alessandro De Felice

Javier Zanetti parla a tutto tondo. L'ex capitano e ora vicepresidente dell'Inter ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Lìbero in cui ha trattato vari temi.

Tra questi c'è Julian Alvarez, attaccante del River Plate e astro nascente del calcio argentino: "Sono molti i club interessati a lui, è normale. Ha disputato un grande campionato, non è facile essere l'attaccante del River ed esprimersi come sta facendo lui. Tuttavia l'Inter è completa in tutti i reparti, quelle che circolano sono solo voci".

Zanetti ha poi aggiunto: "Julian Alvarez ha un grande futuro, ma nel presente dell'Inter c'è altro".

Il dirigente argentino ha parlato di un altro suo connazionale, il 'Toro' Lautaro Martinez: "È sempre più un pilastro della squadra. Quando si acquista un giocatore giovane bisogna capire cosa potrà accadere nel giro di 3/4 anni. La sua crescita è stata importante, è maturato. Non è facile adattarsi al calcio italiano. Ora è un punto di riferimento per l'Inter e per l'Argentina. Futuro? I grandi giocatori saranno sempre richiesti dai grandi club. Vivo ogni giorno con Lauti e lo vedo molto felice. La sua felicità mi lascia molto tranquillo. Si sente importante".

In estate è arrivato Joaquin Correa dalla Lazio: "Sono molto contento per l'arrivo del 'Tucu'. È un giocatore che stavamo cercando per completare il reparto avanzato. Oggi abbiamo calciatori con caratteristiche diverse: Lautaro, Correa, Dzeko e Sanchz. Il nostro allenatore (Inzaghi, ndr) li sta sfruttano al massimo".

Tra i temi trattati anche l'addio di Messi al Barcellona: "Nessuno pensava che potesse accadere. L'Inter? Eravamo nel bel mezzo di una crisi pandemica, non potevamo permetterci un investimento del genere per non mettere a rischio il futuro del club".

Si chiude con un commento sul lavoro dell'Inter: "Siamo un club che cerca sempre di lavorare con armonia, con una strategia molto precisa. Negli ultimi anni è stato fatto un ottimo lavoro dentro e fuori dal campo".

(Fonte: TyC Sports)