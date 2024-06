Nell'intervista concessa a TycSports, Javier Zanettiha parlato anche di Lautaro Martinez. «Ha fatto un ottimo anno con noi e sta confermandosi con la Nazionale segnando gol importanti, speriamo continui così», ha detto del giocatore nerazzurro impegnato in Copa America con l'Argentina di Scaloni. Il Toro ha segnato due gol in due partite. «Il lungo digiuno con la maglia della selezione argentina? Con Lauti abbiamo sempre parlato e ogni volta che tornava dalle trasferte della Nazionale mi diceva che era contento perché per lui è importante essere un punto di riferimento per l'Argentina»