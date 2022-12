Zanetti: “Lautaro al Mondiale con problemi fisici. Il rigore con l’Olanda non era facile”

"La finale fino al 70' sembrava una festa, poi ha fatto due gol Mbappé e ho detto a mio figlio di stare tranquillo che avremmo vinto. Quando Montiel ha fatto gol sul rigore è stata un'emozione incredibile. È stato un privilegio essere su quel campo in finale, ho abbracciato tutti, mi sono complimentato con loro. Hanno coronato il sogno di tutti gli argentini. Cercavo Leo e non lo vedevo. Stavo salutando Lauti, mi chiama Leo e quando lo vedo, ci siamo abbracciati. Ho detto ai suoi figli che non sanno che padre hanno, ma non come giocatore ma come persona. Ho avuto la fortuna di poter giocare con lui, abbiamo passato momenti duri. Se c'era uno che meritava di essere campione del mondo era Messi, ha sofferto in silenzio e se lo è meritato".