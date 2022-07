Zaniolo si avvicina sempre più alla Juve…e a pagare sia Asllani che Bellanova

Nicolò Zaniolo si avvicina a grandi passi alla Juve. Il giocatore della Roma, lontanissimo dal rinnovo con i giallorossi, avrebbe già una bozza di intesa con i bianconeri per un ingaggio da 4 milioni di euro.

Tra i due club non c'è ancora l'accordo anche se la valutazione sembra poter essere di 50 milioni di euro. La Juve vorrebbe inserire contropartite o studiare una formula con prestito e obbligo di riscatto. Circa 10 milioni per il prestito e 40 per il riscatto.