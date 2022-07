Sky – Zero incontri Inter-PSG per Skriniar. Milenkovic, no a 20 milioni

Il club parigino non ha presentato nessuna nuova offerta per il difensore slovacco: non sono previsti rilanci

Fabio Alampi

Nessun rilancio da parte del Paris Saint-Germain per Milan Skriniar: secondo Sky Sport non c'è nessuna novità per quanto riguarda il difensore slovacco dell'Inter, nessuna nuova offerta e nessun nuovo incontro in programma. Il club parigino, oltretutto, si è mosso in maniera diversa per quanto riguarda la propria retriguardia, avendo annunciato proprio oggi l'ingaggio di Nordi Mukiele. Al momento Skriniar rimane a Milano, e in questi giorni si sta ricominciando a parlare con il suo agente per rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2023.

Per quanto riguarda Milenkovic, l'interesse nerazzurro c'è sempre, ma un conto è sostituire un titolare come Skriniar, un altro è prendere un giocatore che completi il reparto. Il prezzo del centrale serbo è di 20 milioni di euro, molto alto per uno che dovrebbe solo completare un reparto. L'Inter lo apprezza molto, ha avuto contatto con gli agenti anche la scorsa settimana, ma non ha ancora presentato un'offerta alla Fiorentina: sa qual è il prezzo, ma 20 milioni oggi non può e non vuole spenderli.