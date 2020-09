Inter, Steven Zhang dà un segnale forte: il presidente è ad Appiano per suonare la carica

-1 all’esordio in campionato dell’Inter, che ospiterà al Meazza la Fiorentina. E per l’importante occasione, la squadra nerazzurra ha ricevuto un’importantissima visita al Suning Training Centre di Appiano Gentile. Scrive La Gazzetta dello Sport: “Steven Zhang al centro sportivo nerazzurro prima dell’esordio contro la Fiorentina a San Siro. Il presidente vuole dare la carica all’ambiente e all’allenatore Antonio Conte in vista del debutto stagionale. Un segnale forte in vista dell’annata che verrà, dove l’Inter vuole essere protagonista sia in campionato che in Champions League (il primo ottobre si conosceranno le avversarie nei gironi)”.