Inter, Conte torna a Milano. Zhang il 10 in Cina: è countdown

In casa Inter cresce l'attesa per l'incontro tra Steven Zhang e Antonio Conte . Molto del futuro del club dipenderà dall'esito del faccia a faccia tra il tecnico e il presidente nerazzurro. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport , dopo avere riaccompagnato ieri moglie e figlia a Torino, Conte è tornato a Milano dove rimarrà almeno fino a domani. "Il tempo per incontrare Zhang e la dirigenza insomma si può sempre trovare".

"Anche se lo stesso presidente verso il 10-12 giugno dovrebbe tornare in Cina, dove lo attendono degli impegni Suning fissati per fine mese. Ma prima dovrà appunto rispettare la quarantena prevista in patria. Tra i motivi che stupiscono per questo stallo c'è anche la vaghezza sui programmi futuri. Anche riuscendo a trascurare l'impatto che avrebbe un cambio di guida tecnica su giocatori e staff, al momento non sono state fissate data e sede del ritiro né amichevoli estive. Ecco perché non ci stupiremmo se tra stasera o domani l'incontro andasse finalmente in scena".