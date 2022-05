Dall’Olimpico…all’Olimpico: ma per Zhang è solo l’inizio. Fissato già il prossimo passo

Il presidente dell'Inter ha festeggiato assieme alla squadra e i tifosi il trofeo conquistato e ora pensa già ai prossimi obiettivi

"Una promessa è una promessa. E allora eccolo, Steven Zhang, saltellare sotto la curva Nord. Tutto torna, tutto ha un senso. Questo, in fondo, è lo stadio dove è nata la sua Inter. Era sempre maggio, ma di quattro anni fa. L’avversario era la Lazio, la notte del gol di Vecino, della Champions acciuffata all’ultimo chilometro. Quella sera l’Inter, all’Olimpico, iniziò a diventare grande, mise un piede nello stanzone dei privilegiati, cominciò a pasteggiare con il vino buono. Era l’avvio del percorso, in definitiva. Ecco perché l’immagine di ieri – stesso stadio, stesso sorriso - era forte, fortissima. Il cerchio si è chiuso, ma il percorso non è finito", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"A gennaio, dopo aver sfilato la Supercoppa alla Juventus, il presidente aveva festeggiato con un profetico “+2 and we continue”, secondo trofeo e continuiamo. Sì, l’Inter ha continuato. L’ha rifatto, proprio contro la Juve. Con modalità persino simili, soffrendo, rischiando di perdere, poi illuminandosi d’immenso. Zhang ha vissuto in tribuna tutta la partita sospirando, esultando, imprecando. E poi s’è lasciato andare. Ha festeggiato con i giocatori, in mezzo ai giocatori. E qui c’è il numero uno che condivide il momento più alto con chi lavora intorno a lui, con i dirigenti e l’allenatore. Il prossimo passo sarà il rinnovo del contratto di Inzaghi: arriverà subito dopo la fine del campionato, segnale di un feeling tra presidente e tecnico sempre crescente che le vittorie nelle due coppe hanno ulteriormente cementato. In un anno solare l’Inter ha vinto tutto quel che c’era da vincere in Italia. Ecco perché Zhang saltellava. E spera di continuare a saltellare nei prossimi anni perché all’Inter hanno una gran voglia di vincere ancora tanto. Magari anche un altro titolo in questa stagione già vincente", aggiunge il quotidiano.