Inter, Zhang: “Momento speciale. Ecco quando ho capito che avremmo vinto”

A fare i complimenti ad Antonio Conte e ai suoi ragazzi per la vittoria dello scudetto si è presentato il presidente dell'Inter, Steven Zhang

"E' un momento speciale, per tutto il lavoro svolto in questi anni. E' bellissimo poter condividere tutto questo con i nostri tifosi intorno al mondo. Quando ho capito che avremmo vinto? A essere onesto, fin dall'inizio della stagione, dal primo allenamento. In inverno, nella partita contro la Juventus ho visto una squadra cresciuta, pronta a vincere. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto. Ce l'abbiamo fatta, condivido la gioia per questo scudetto con tutti".