Zhang: “Inter fortunata ad avere Conte come tecnico. Juve? Vogliamo fare un regalo ai tifosi”

L’emergenza Coronavirus ha di fatto fermato il calcio, ma ora la Serie A riprende e lo fa con la grande sfida tra Juve e Inter. Il big match sarà disputato a porte chiuse domenica sera. Intercettato da La Gazzetta dello Sport, il presidente Zhang ha parlato della partita con i bianconeri, ma anche del tecnico Conte.

JUVE – «Si gioca ed è fondamentale che avvenga nelle condizioni di un piano di sicurezza. La salute è la priorità numero uno. Sono convinto che anche così, a porte chiuse, sarà un grande evento. È un match che appassiona milioni di tifosi e io guardo con fiducia alla partita di domenica. Sono sicuro che la squadra darà il massimo. Problemi legati alla lunga attesa? Non credo, sono sicuro che la reazione dell’Inter sarà positiva. Vogliamo fare un bel regalo ai nostri tifosi e possiamo andare a Torino per vincere questa splendida sfida.

SUNING – «Da quando l’Inter è stata acquistata da Suning, il club ha subito una vera trasformazione. Innanzitutto, le nostre prestazioni sul campo. In secondo luogo, il valore commerciale e del marketing. I numeri sono doppi, se non addirittura tripli rispetto a un paio d’anni fa. Questo ci permette di poter investire bene sulla squadra, di tenere i campioni e di cercare di attrarre i migliori talenti internazionali».

CONTE – «Siamo davvero fortunati ad avere un allenatore straordinario come Antonio».

DAL PINO – «In molti hanno ritenuto esagerate le mie parole, ma io ritengo invece che siano state leggere e non abbastanza forti quando si affronta il tema della salute pubblica. Quando questo individuo ha proposto di posticipare di un solo giorno la partita per poter portare il pubblico allo stadio, in questa situazione ho ritenuto che fosse moralmente sbagliato».