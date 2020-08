Zhang Jindong: “Inter piena di passione e di entusiasmo. Spero che in finale ci renda felici!”

Zhang Jindong, proprietario e fondatore di Suning, esulta per il passaggio dell’Inter alla finale di Europa League. Il padre del presidente nerazzurro, durante una convention tramessa da PPSports, la tv di proprietà dell’azienda cinese, ha espresso la sua soddisfazione per il roboante 5-0 con cui l’Inter ha liquidato la pratica Shakthar Donetsk in semifinale.

“La nostra festa del 18 agosto è esattamente come l’Inter, che ha una storia piena di passione e di entusiasmo. E speriamo tutti che in finale ci renda nuovamente felici e di poter festeggiare nuovamente insieme il primo trofeo da quando Suning ha comprato la squadra”, ha commentato Jindong Zhang.

La famiglia Zhang, infatti, è in corsa per il primo trofeo da quando è proprietaria dell’Inter dal 2016, dopo essere subentrata a Erick Thohir.