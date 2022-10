Zhang si tiene stretta l’Inter: cosa c’è dietro le parole. Premio di 2 mln alla squadra

Steven Zhang si tiene stretta la sua Inter: cosa c'è dietro le sue parole di ieri. E arriva il premio milionario alla squadra per gli ottavi

Alessandro Cosattini

Steven Zhang si tiene stretta la sua Inter. Non ha usato mezzi termini ieri il presidente nerazzurro dopo il passaggio del turno in Champions League. "L’Inter non è in vendita, non sto parlando con nessun investitore". Nessun giro di parole, Zhang si è esposto in prima persona e ha utilizzato termini più che chiari. La Gazzetta dello Sport svela cosa c'è dietro le parole del numero uno interista e rivela anche la cifra del premio squadra per il passaggio agli ottavi di finale.

Zhang, cosa c'è dietro le parole — "Eccolo qui, l’annuncio con una quarantina di ore di anticipo rispetto al previsto. Steven Zhang aveva in testa di entrare direttamente sulle voci di cessione dell’Inter domani, in occasione dell’assemblea dei soci e della successiva conferenza stampa. Ma la gioia per la seconda qualificazione consecutiva gli ottavi di finale di Champions lo ha travolto. Sì, anche dal punto di vista emotivo. E così il presidente ha giocato d’anticipo, parlando in maniera netta.

C’è un motivo per cui Zhang si è esposto in questo modo. L’emotività lo ha coinvolto, ma la lucidità non può mancare. Se Steven è stato così netto, è perché dalla Cina sono arrivate notizie confortanti. Il padre, Zhang Jindong, dal 2018 eletto nel Congresso nazionale del popolo, è uscito in qualche modo rafforzato dal Congresso nazionale del partito comunista, andato in scena la scorsa settimana. E il rimbalzo è positivo anche da queste parti. L’Inter non sta passando di mano. E i colloqui con le banche, che vanno avanti da mesi e che per la verità non sono mai stati negati, hanno sempre avuto come unico argomento possibile la ricerca di un socio, magari di un fondo in grado di accompagnare e sostenere finanziariamente il club nel prossimo futuro. In pratica, quel che (per altri motivi) non è stato Lion Rock, che mai ha partecipato ad aumenti di capitale, figura che invece Zhang vorrebbe individuare da qui ai prossimi mesi.

Premio alla squadra — L’entusiasmo di Zhang ha travolto i giocatori: con loro e con l’allenatore il presidente si è complimentato alla fine della serata, negli spogliatoi. Ma Steven è andato anche oltre. Il regalo per i quattro anni di presidenza l’ha preso e scartato, benedetta Champions. Ma come ai matrimoni, vuoi non fare la bomboniera per omaggiare gli invitati? E che bomboniera: premio da due milioni di euro, il doppio dello scorso anno, soldi che la squadra si dividerà dopo aver centrato gli ottavi", si legge.