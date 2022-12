Zhang all’Inter a lungo, lo scenario con Oaktree prima del 2024: “Alternativa accordo con…”

Steven Zhang ha tutte le intenzioni di tenersi l'Inter ancora a lungo. E' quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, che parla di ragionamenti e progetti chiari da parte del presidente nerazzurro, che ieri, ai microfoni di Sky Sport , è stato piuttosto chiaro sulle ambizioni del club per il futuro. Secondo la rosea, a questo scopo Zhang punta con un tentativo preciso: allungare i termini dell'accordo con Oaktree, che entro il 2024, interessi compresi, dovrà ricevere da Suning una somma pari a 295 milioni di euro, con le azioni del club in pegno. L'alternativa è affidarsi a un altro fondo, che possa spostare la deadline:

"È chiaro che non si arriverà in prossimità di quella data, per capire il futuro dell’Inter. Ecco allora la doppia strada che si pone davanti all’Inter. E sulla quale sta lavorando Zhang, per garantirsi un futuro a medio lungo termine alla guida del club. Il presidente sta valutando l’opportunità di allungare i termini dell’accordo con Oaktree. E dunque di andare oltre il 2024 nel rapporto con lo stesso fondo . La strada alternativa è quella di rifinanziare il debito con un altro fondo, ovvero trovare un altro partner che si faccia carico di supportare la società. L’obiettivo di Zhang è chiaro: spostare in avanti la dead line con Oaktree. Spostare in avanti i termini significa provare a garantire stabilità al club, andando sempre più incontro al traguardo di una società sostenibile e autosufficiente. (...)".