Zhang: “L’obiettivo è rimanere in alto anche in futuro. Scudetto? Siamo affamati”

Al termine dei supplementari, l'Inter conquista la Coppa Italia. Dopo la gara, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il presidente nerazzurro

"Grande soddisfazione dentro e fuori dal club per il lavoro fatto e per i risultati raggiunti. Il trofeo di questa sera è un altro step. Scudetto? Non è mai abbastanza per un club come l'Inter, siamo sempre affamati, vogliamo sempre vincere. Quando sono arrivato 6 anni fa la Juve era la squadra più forte in campo e fuori. Ora l'Inter è uno dei club migliori in campo e fuori dal campo. L'obiettivo è rimanere su questo livello anche nelle prossime stagione. Il trofeo di questa sera è la dimostrazione che stiamo facendo bene. Il risultato spesso dipende dalla fortuna, ma noi dobbiamo andare avanti così".