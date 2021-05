Inter, Zhang e il nuovo sponsor: da dove arriverà e l’offerta. E c’è un vantaggio

Ora che l’operazione con il fondo Oaktree è stata completata, il presidente nerazzurro accelera per sul fronte nuovo sponsor

Dopo i grandi festeggiamenti per lo scudetto numero 19, in casa Inter è il momento di guardare al futuro e progettare la nuova stagione. Oggi, salvo rinvii dell'ultimo minuto, andrà in scena l'atteso incontro tra Steven Zhang e Antonio Conte. Dall'esito di questo incontro si capirà molto delle ambizioni del club. Ma il lavoro per Steven Zhang non finisce qui. "Ora che l’operazione con il fondo Oaktree è stata completata, l’agenda del presidente resta comunque piena", sottolinea la Gazzetta dello Sport.