Zhang: “Conte ci ha spinto a un livello altissimo. Il lavoro ha dato i suoi frutti”

Il presidente dell'Inter ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria di oggi per 5-1 sull'Udinese e la conquista dello scudetto

"Uno stato d'animo speciale che non riesco a descrivere. Tutto il lavoro ha dato i suoi frutti e voglio condividere questa gioia con tutto il mondo. Ogni giorno ogni partita è stato così importante negli ultimi 5 anni, ogni cosa che abbiamo fatto era per l'obiettivo di oggi. Conte ha spinto tutti a un livello altissimo. È un grande motivatore e oggi abbiamo raggiunto questo obiettivo grazie soprattutto a lui. In Europa 5 anni fa sognando di conquistare un trofeo importante e oggi ce l'abbiamo fatta. Speranza che questa energia positiva possa continuare in questo club per altri 100 anni".