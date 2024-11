Al termine di Inter-Arsenal, Yann Bisseck , autore di una grande prova difensiva, ha parlato in mixED zone. Queste le parole del difensore nerazzurro, raccolte da Fcinter1908: "A volte serve anche un po' di fortuna. Quest'anno in Champions League non subiamo gol perché difendiamo molto bene, da squadra. Ed è anche una questione di volontà, a volte prevale chi lo vuole di più. Siamo molto solidi. Penso che la partita contro la Juventus non sia più una questione da affrontare.

Il Napoli? Vogliamo vincere, questo è quello che vogliamo fare. Saremo pronti. Il mister ci preparerà bene e saremo pronti per fare un'ottima partita domenica. Unica squadra con 4 clean sheet in Champions League? Eravamo preparati. Apparentemente in Champions League stiamo facendo meglio che in Serie A difensivamente. Ma è qualcosa su cui costruire, per cui siamo molto contenti. La miglior partita stagionale? La gente non può pensare che tu possa giocare sempre partite da 10. Non penso di aver giocato molte partite negative. E anche quest'anno non penso di aver giocato partite in cui sono andato così male. Quindi non sono molto d'accordo con le critiche ma va bene, io cerco di fare del mio meglio quando il mister decide di puntare su di me. A volte va bene, a volte va meno bene. Ma sono soddisfatto.