In attesa della riunione tecnica con cui il tecnico confermerà le sue scelte alla squadra si attendono tre cambi in formazione

Mentre a Praga stanno arrivando i tifosi nerazzurri, non si è ancora tenuta la riunione tecnica con la quale il mister confermerà le sue scelte sull'undici titolare che scenderà in campo nella gara delle 21. Tre i cambi attesi in formazione, come vi abbiamo raccontato, rispetto all'ultima gara contro l'Empoli. Dovrebbero tornare dal primo minuto in campo Mkhitaryan, Bastoni e Thuram, come sottolineato dall'inviato a Praga del canale satellitare, Andrea Paventi.