Sparta Praga-Inter, le probabili formazioni: tre cambi sicuri per Inzaghi

Qualcosa cambierà, non c'è dubbio. Rispetto alla formazione scesa in campo contro l'Empoli, l'Inter si presenterà con almeno tre novità questa sera all'epet ARENA di Praga. Contro lo Sparta Praga, infatti, Simone Inzaghi tornerà a schierare dal primo minuto Bastoni, Mkhitaryan e Marcus Thuram. L'allenatore nerazzurro vuole giocarsela al meglio perché oltre che ai tre punti dà la caccia anche a più gol per incrementare la differenza reti che potrebbe essere determinante per qualificazione e posizione finale nella fase a giorni di Champions League.

Un dubbio però rimane, almeno al momento. E riguarda Davide Frattesi, elogiato da Inzaghi in conferenza stampa ieri per come si è allenato negli ultimi giorni. Frattesi insidia Barella per una maglia da titolare nel centrocampo nel quale dovrebbe esserci ancora Asllani in cabina di regia, con Zielinski in panchina. Nel giro di poche ore si capirà la decisione definitiva.