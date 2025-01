Come si fa a non amare Henrik Mkhitaryan? Spiegateci come. La potenza delle cose che dice in maniera diretta, che costringe chiunque a dargli ragione. Il suo pensiero espresso è molto simile alla sua corsa elegante e intelligente in mezzo al campo. Non ci sono fronzoli ma quanta bellezza esasperante in questa mentalità che dice molto anche di questa Inter. Ingiocabile l'ha definita Henrik Mkhitaryan. E chi siamo noi per contraddirlo? Noi che ieri, dopo i primi 15 minuti contro il Monaco, avevamo già capito che la serata sarebbe stata indimenticabile. Vorremmo parlare dell'approccio ma forse sarebbe più corretto definirlo aggressione. I ragazzi di Inzaghi non sono scesi in campo solo per vincere ma per straziare la loro preda. Quasi a voler mettere in guardia le future avversarie. Questo è ciò che potrebbe succedere anche a voi. Henrik, a questo proposito, dice una cosa molto giusta. "Se facciamo il nostro gioco, siamo ingiocabili. Non è così?", sentenzia Mkhitaryan ai microfoni di Prime dopo il fischio finale di ieri sera. La domanda oltre che giusta è anche abbastanza retorica.