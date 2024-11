L'Inter di Simone Inzaghi ha battuto l'Arsenal di Arteta grazie al gol di Hakan Calhanoglu (su rigore). È stata una partita di sofferenza che in quanto tale vale molto più dei tre punti conquistati. Ecco come l'ha sintetizzata Tancredi Palmeri sui social: "Partita di sofferenza di coppa di altri tempi, l’Inter di Simone Inzaghi vince di resistenza difensiva come praticamente mai le era riuscita, andando sotto 8 occasioni a 3 contro un Arsenal che fa una partita fisica senza palleggio di solo spallate".

Un tifoso ha chiesto a Palmeri di esprimersi in merito ad un presunto rigore in favore dell'Arsenal. Il giornalista sportivo è stato molto chiaro: "Non c’era. In Europa e nel mondo non si danno - vedi ad esempio Neuer su Higuain nella finale dei Mondiali 2014, arbitro Rizzoli. Contatto non vuol dire fallo, conta la dinamica di gioco e soprattutto aver effettuato la giocata e che il pallone non torni nella giocabilità".