Tegola in casa Young Boys: Miguel Chaiwa, centrocampista zambiano classe 2004, ha rimediato un brutto infortunio ai legamenti della caviglia destra giocando con la sua Nazionale contro la Repubblica del Ciad, e salterà così la sfida di Champions League contro l'Inter in programma mercoledì sera. Nei prossimi giorni si sottoporrà a intervento chirurgico, e rimarrà fermo per diversi mesi: 2024 già finito per lui.