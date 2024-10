Presto arriverà l'ufficialità: l'Inter Miami, squadra attuale di Lionel Messi, sarà formalmente invitata a giocare la prossima Coppa del Mondo per Club

Presto arriverà l'ufficialità: l'Inter Miami, squadra attuale di Lionel Messi, sarà formalmente invitata a giocare la prossima Coppa del Mondo per Club nel 2025. Lo riporta Marca, che spiega come la squadra americana sarà invitata come migliore squadra della regular season della MLS, essendosi piazzata al primo posto (nonostante la stagione si decida ai playoff, ndr). L'Inter Miami occuperà però anche il posto dedicato al club del paese ospitante della competizione.