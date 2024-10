Rummenigge: “Il nuovo Mondiale per Club riempirà di entusiasmo i tifosi”

Karl-Heinz Rummenigge ha parlato del Mondiale per Club FIFA di cui si sta parlando come un impegno ulteriore per i giocatori che già devono giocare tantissime partite. «Questo torneo, che si terrà in questo format per la prima volta l'anno prossimo, riempirà di entusiasmo le persone. Sono convinto che sarà un bel torneo. E si svolgerà solo ogni quattro anni, non bisogna dimenticarlo», ha detto al giornale tedesco Kicker l'ex giocatore dell'Inter che oggi è membro del consiglio di sorveglianza del Bayern Monaco.

Il Torneo si giocherà non più a dicembre tra quattro squadre come succedeva in passato, ma sarà un torneo a 32 squadre e si giocherà non più in inverno ma in estate, dal 15 giugno al 13 luglio 2025. La prima edizione si giocherà negli States dove nel 2026 si giocherà anche la Coppa del Mondo. In questi giorni le associazioni dei calciatori e anche degli agenti che li rappresentano hanno parlato di sovraccarico di impegni. Potrebbero inoltre esserci problemi con i contratti in scadenza a giugno e finora non sono stati annunciati sponsor o partner media legati al torneo.