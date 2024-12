Come è andato il sorteggio del Mondiale per Club per Inter e Juventus? A livello di gironi, le due italiane non si possono lamentare

Manchester City per la Juve, River Plate per l'Inter come avversarie per il primo posto. Ma il passaggio del turno non dovrebbe essere in pericolo, vista la portata delle altre avversarie. Monterrey e Urawa per l'Inter, Wydad Casablanca e Al Ain per la Juve.