Missione Mondiale per Inter e Juventus. Ieri ci sono stati i sorteggi e sono stati ufficializzati i gruppi. La Gazzetta dello Sport fa il punto su ciò che si sa e cosa ancora no verso la nuova competizione, “forse nel gruppo è andata meglio alla Juve e non era prevedibile. Ma l’Inter — sulla carta almeno, a oltre sei mesi dal calcio d’inizio, e con tutte le altre precauzioni del caso — potrebbe andare più avanti. Dipende anche dal momento. Chissà come saranno City e Real a giugno. E quali Inter e Juve racconteremo.

I nerazzurri sono finiti nel gruppo E con il River Plate, il pericolo numero uno nell’urna delle teste di serie centrato in pieno. Poi hanno Monterrey e Urawa Red Diamonds, in arrivo da Messico e Giappone: due scuole da non sottovalutare ma non top club. Ai bianconeri nel girone G è toccato il City di Guardiola, giusto alla vigilia della sfida di Champions. Per non farsi mancare niente, potrebbero trovare anche il Real Madrid negli ottavi. Ma nel girone ci sono Wydad (Marocco) e Al Ain (Emirati): due avversarie non proprio terribili. Ipotesi credibile oggi: l’Inter se la gioca con il River per il primo posto, con qualche punto percentuale di vantaggio, la Juve può legittimamente aspirare alla seconda posizione.