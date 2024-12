Il Mondiale per Club della FIFA è uno degli obiettivi principali del Real Madrid per il 2025. Lo scrive oggi il quotidiano spagnolo "AS", dando alla competizione della prossima estate un'importanza che non sembrava avere inizialmente. Il club di Florentino Perez riceverà un importo fisso di 30 milioni di euro, che potrebbe salire a 35 milioni se dovesse vincere tutte le partite di quella fase. Gli incentivi economici aumentano man mano che il torneo avanza e, nel caso del Madrid, potrebbero arrivare a 100 milioni di euro se dovesse vincere il trofeo. Una cifra simile a quella che ha incassato vincendo la Champions League, ma in un solo mese di competizione.