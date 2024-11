Il suo Galatasaray ha battuto tre a due il Tottenham nella gara di Europa League ma Mauro Icardi - che in questi giorni è stato accostato ad un ritorno in Italia e allo sbarco alla Juve - è stato costretto a lasciare il campo all'85esimo per un infortunio. Il calciatore è caduto a terra, pressato dal portiere avversario, all'82esimo ed è stato costretto a lasciare il campo in barella dopo le prime cure ricevute in campo dallo staff medico. I media turchi riportano le parole del medico del club giallorosso, Yener İnce.

«Domani mattina faremo una risonanza magnetica all'attaccante, poi faremo chiarezza. Ha avuto un problema al ginocchio. Non possiamo dire se ci sia o meno un danno ai legamenti. Ha molto dolore. Abbiamo messo in atto le prime cure per ora e farà una risonanza magnetica domani. Le sue condizioni saranno sicuramente più chiare nelle prossime ore», ha detto il medico dell'ex Inter. L'argentino vive un momento particolare a livello personale per la separazione dalla moglie Wanda: i due un giorno sembrano essere tornati insieme, l'altro si dicono addio per sempre. Una telenovela che appassiona soprattutto i loro fans argentini. In Turchia sperano solo che l'attaccante non abbia nulla di grave e aspettano il verdetto degli esami.