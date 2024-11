“Le squadre italiane devono ambizione e presuntuose, devono aumentare il ritmo. A maggior ragione il Milan che ha l’ostacolo maggiore. Ci saranno sfide molto affascinanti che ti riportano a sfide di livello altissimo come Real Madrid e Arsenal, sono sfide importanti che ti regalano emozioni. Sono le gare più facili da preparare, giocare a Madrid o contro l’Arsenal è stimolante. Non c’è niente da perdere per le italiane, con questa formula puoi permetterti anche di fare un passo falso. Il Milan è chiamato a rispolverare quel lustro che in passato ha portato in giro per tutta l’Europa. In 90 minuti può succedere tutto, anche che possa essere la notte di Leao. Se iniziamo a parlarne adesso finiamo per parlare solo di Leao”.

“Si e no. Non puoi pretendere che possa esplodere in una notte, ha dimostrato in qualche partita di essere straordinario, ma deve dimostrarlo ogni gara. È un talento che una squadra come il Milan ha deciso di non permettersi di aspettare. È una gestione individuale e di un gruppo, ma il Milan non può permettersi il lustro di perderlo. A me ricorda la vicenda Icardi-Spalletti nel 2018 in cui un giocatore forte venne messo fuori qualche partita, ma per i suoi comportamenti veniva messo ai margini e perse anche la fascia. Fatte le debite proporzioni credo che con Leao si voglia dare un segnale. Il talento di Leao non può essere sprecato, oggi in Italia un giocatore talentuoso ma non disciplinato non si può utilizzare solo il bastone. Ci vuole equilibrio nella gestione di Leao”.