Diretta LIVE, Lens-Inter 0-0: Dzeko-Correa in attacco, Lazaro dal primo minuto

Dopo le amichevoli con Lugano e Monaco, l'Inter torna in campo alle 18.30 per una sfida inedita: allo stadio Bollaert Delelis i nerazzurri affronteranno i francesi del Lens. Romalu Lukaku è alla caccia della prima rete dopo il ritorno all'Inter in una gara amichevole. Tra infortunati e giocatori in uscita, cinque nerazzurri non sono partiti per la Francia: Skriniar (sta recuperando da un infortunio), Gosens (affaticato), Gagliardini (problema a un piede), Sanchez e Pinamonti. Sarà l'occasione per trovare risposte dai nazionali arrivati dopo in ritiro e aggregati alla spicciolata agli ordini di Simone Inzaghi.