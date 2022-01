Diretta LIVE, Atalanta-Inter 0-0: De Vrij riposa, dentro D’Ambrosio. Occasione per Sanchez

Inter di scena a Bergamo contro l'Atalanta di Gasperini. Inzaghi punta in attacco sulla coppia formata da Dzeko e Sanchez

BERGAMO - Non si vuole fermare l'Inter, non vuole cali di concentrazione Inzaghi, contro l'Atalanta per i nerazzurri sarà una gara che potrà dire molto sulle ambizioni di Handanovic e compagni. Qualche cambio per il tecnico interista che concede un turno di riposo in difesa a De Vrij e a Dumfries sulla corsia destra. Dentro D'Ambrosio e Darmian con Skriniar deviato al centro della difesa. In attacco chance per l'uomo della Supercoppa. Sarà Sanchez ad affiancare Dzeko con Lautaro che si accomoda in panchina. Centrocampo confermato con Barella-Brozovic-Calhanoglu.