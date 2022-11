LIVE, Bayern-Inter 1-0: Pavard svetta su Lautaro per il vantaggio dei bavaresi

Ultima gara del girone per i nerazzurri che a Monaco andranno con la qualificazione alla fase finale già in tasca

MONACO - Sarà una gara che non avrà nulla da dire ai fini della classifica. A Monaco l'Inter andrà semplicemente per timbrare il cartellino nell'ultima gara del girone che vede i nerazzurri insieme ai bavaresi già qualificati alla fase finale. Ci sarà un discreto turnover per Simone Inzaghi che lancia dal primo minuto Gosens sulla corsia sinistra, Darmian agirà da braccetto di difesa con Bellanova a spingere sulla corsia destra. In attacco Correa affiancherà Lautaro. In porta confermato Onana.