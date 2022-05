Diretta LIVE, Cagliari-Inter 0-1: palo di Lautaro poi Cragno si supera!

L'Inter di Simone Inzaghi dovrà vedersela contro il Cagliari per tentare di alimentare velleità di scudetto che si risolveranno all'ultima giornata

CAGLIARI - Ultimi 180 minuti di campionato con i nerazzurri che si devono aggrappare alla vittoria contro il Cagliari e la speranza che domenica prossima il Milan cada a Reggio Emilia contro il Sassuolo. I nerazzurri, freschi campioni in coppa Italia, affrontano il Cagliari che conserva velleità di salvezza nella massima serie. Simone Inzaghi ritrova Bastoni in difesa e non cambia, dentro Perisic sulla corsia sinistra con Darmian sulla destra, in attacco la coppia composta da Lautaro e Dzeko mentre in mezzo al campo non ci sono novità, Barella, Brozovic e Calhanoglu.