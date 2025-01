Torna a vincere l'Inter di Zanchetta, che batte 1-0 il Bologna e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia Primavera, dove affronterà la vincente di Milan-Genoa. Decide il match il gol segnato al 16' del primo tempo da Venturini, bravo a seguire l'azione e a battere Pessina con un bel diagonale. Buone indicazioni per il tecnico nerazzurro, anche quest'oggi alle prese con diverse assenze ma con di nuovo a disposizione Calligaris, Aidoo, Alexiou e Berenbruch, reduci dagli impegno con la Prima Squadra e subito titolari. Nota di merito per il portiere interista, decisivo in almeno due occasioni. Nella ripresa scampoli di partita per Topalovic e Mosconi.

Squadre in campo per la fase di riscaldamento.

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Inter in maglia nerazzurra, Bologna in divisa bianca.

Ancora Inter pericolosa: Zouin e Motta combinano sulla sinistra, palla forte e tesa in mezzo, ma nessun compagno si fa trovare pronto per la deviazione.

Che occasione per l'Inter! Aidoo lancia De Pieri, che salta Pessina e mette in mezzo, Lavelli viene fermato all'ultimo con porta vuota.

Occasione per il Bologna: girata di Castaldo, Calligaris non si fa sorprendere.

Doppio cambio per l'Inter: entrano Zanchetta e Cocchi per Motta e Cerpelletti.

Cambio per l'Inter: entra Mosconi per Zouin.

Non c'è più tempo! L'Inter batte il Bologna 1-0 e si qualifica per i quarti di finale.

Comincia a Interello il cammino in Coppa Italia Primavera dell'Inter di Andrea Zanchetta: i nerazzurri, reduci dalla sconfitta in campionato contro la Juventus, entrano in scena nella competizione a partire dagli ottavi di finale. Avversario di turno, il Bologna, che fin qui ha eliminato Renate e Sudtirol. Il tecnico interista ritrova Calligaris, Aidoo, Alexiou e Berenbruch, reduci dalla Supercoppa con la Prima Squadra. Torna dall'infortunio Garonetti, prima da titolare per Cerpelletti in cabina di regia, in panchina Topalovic e Romano. Calcio di inizio alle ore 12.