Diretta LIVE, Barcellona-Inter 1-0: Dembele trova il varco, Barcellona avanti

L'Inter fa visita al Barcellona per la sfida di ritorno del girone di qualificazione della Champions League. Nerazzurri che sognano l'impresa, come nel 2010

BARCELLONA - Non è una sfida da dentro o fuori ma la sensazione è quella. Il Camp Nou sarà rovente per la serata che vedrà protagoniste Barcellona e Inter con i catalani che bramano la rivincita dopo la sconfitta patita al Meazza. Per l'Inter è il momento di dare continuità, di affermarsi anche sul panorama europeo, di tirare fuori gli attributi in una sfida dal grande fascino agonistico che si giocherà in uno stadio che qualche soddisfazione ha regalato ai nerazzurri. Simone Inzaghi punta subito su Dzeko e Lautaro in attacco.